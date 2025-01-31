Пропавшую в Тюменской области 13-летнюю школьницу нашли за тысячу километров от дома
SHOT: Пропавшую в Тюменской области 13-летнюю школьницу нашли возле Саратова
Пропавшую в Тюменской области 13-летнюю школьницу, которую насильно затолкнули в автомобиль и увезли, удалось найти. Как сообщает SHOT, девочку удалось перехватить возле Саратова в 1,7 тысячи км от дома.
По данным телеграм-канала, мужчина, который похитил семиклассницу, вёз её в сторону Саратова, и они провели в пути почти сутки. В районе города был активирован план перехвата, и автомобиль был остановлен. В настоящее время девочка находится в полиции.
Напомним, ранее в селе под Тюменью похитили 13-летнюю школьницу после уроков. Двое мужчин посадили её в иномарку и увезли в неизвестном направлении. Машину заметили у школы с раннего утра. Позже стало известно, что Сашу могли похитить цыгане, чтобы насильно выдать замуж. С подругами девочка делилась, что познакомилась с парнем в соцсетях и вскоре стала жаловаться на его преследование. По факту исчезновения ребёнка возбуждено уголовное дело.
SHOT