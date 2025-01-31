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Регион
31 января, 14:01
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Пропавшую в Тюменской области 13-летнюю школьницу нашли за тысячу километров от дома

SHOT: Пропавшую в Тюменской области 13-летнюю школьницу нашли возле Саратова

Пропавшую в Тюменской области 13-летнюю школьницу, которую насильно затолкнули в автомобиль и увезли, удалось найти. Как сообщает SHOT, девочку удалось перехватить возле Саратова в 1,7 тысячи км от дома.

По данным телеграм-канала, мужчина, который похитил семиклассницу, вёз её в сторону Саратова, и они провели в пути почти сутки. В районе города был активирован план перехвата, и автомобиль был остановлен. В настоящее время девочка находится в полиции.

«Своих детей девать некуда»: Тюменские цыгане опровергают причастность к похищению 13-летней школьницы
«Своих детей девать некуда»: Тюменские цыгане опровергают причастность к похищению 13-летней школьницы

Напомним, ранее в селе под Тюменью похитили 13-летнюю школьницу после уроков. Двое мужчин посадили её в иномарку и увезли в неизвестном направлении. Машину заметили у школы с раннего утра. Позже стало известно, что Сашу могли похитить цыгане, чтобы насильно выдать замуж. С подругами девочка делилась, что познакомилась с парнем в соцсетях и вскоре стала жаловаться на его преследование. По факту исчезновения ребёнка возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
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