Пропавшую в Тюменской области 13-летнюю школьницу нашли за тысячу километров от дома

Пропавшую в Тюменской области 13-летнюю школьницу, которую насильно затолкнули в автомобиль и увезли, удалось найти. Как сообщает SHOT, девочку удалось перехватить возле Саратова в 1,7 тысячи км от дома.

По данным телеграм-канала, мужчина, который похитил семиклассницу, вёз её в сторону Саратова, и они провели в пути почти сутки. В районе города был активирован план перехвата, и автомобиль был остановлен. В настоящее время девочка находится в полиции.