«Своих детей девать некуда»: Тюменские цыгане опровергают причастность к похищению 13-летней школьницы

Цыгане не имеют отношения к похищению школьницы в Тюменской области. С таким заявлением выступил заместитель председателя региональной общины цыган Гена Виноградов. Он предположил, что, вероятно, кто-то с помощью сплетен хочет разжечь ненависть к цыганскому народу.

«С чего взяли, что это цыгане? У нас своих детей некуда девать, чтобы воровать ещё. У нас никто не ворует детей» — приводит «РБК Тюмень» слова Виноградова.

Напомним, ранее в селе под Тюменью похитили 13-летнюю школьницу после уроков. Двое мужчин посадили её в иномарку и увезли в неизвестном направлении. Машину заметили у школы с раннего утра. Позже стало известно, что Сашу могли похитить цыгане, чтобы насильно выдать замуж. С подругами девочка делилась, что познакомилась с парнем в соцсетях и вскоре стала жаловаться на его преследование. По факту исчезновения ребёнка возбуждено уголовное дело.