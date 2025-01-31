Семиклассницу из тюменского села могли похитить цыгане, чтобы насильно выдать замуж

К исчезновению семиклассницы из тюменского села Княжево могут быть причастны киднепперы — члены цыганской диаспоры Тюменского района. По данным SHOT, 13-летнюю школьницу хотят насильно выдать замуж.

По информации SHOT, Сашу М. похитили взрослый мужчина и молодой парень, когда она выходила из школы. Директор учебного заведения сразу вызвала полицию после того, как очевидцы сообщили о происшествии. Свидетели отметили, что машина находилась возле школы с 08:00 до 14:00.

С подругами Саша делилась, что познакомилась с парнем в соцсетях и вскоре стала жаловаться на его преследование. Она просила подруг провожать её домой после уроков. Мама девочки подтвердила, что знала о переписках дочери с этим молодым человеком.