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31 января, 06:42

Семиклассницу из тюменского села могли похитить цыгане, чтобы насильно выдать замуж

SHOT: Школьницу из села под Тюменью могли похитить цыгане, чтобы выдать замуж

Семиклассницу из тюменского села могли похитить цыгане, чтобы насильно выдать замуж. Обложка © SHOT

Семиклассницу из тюменского села могли похитить цыгане, чтобы насильно выдать замуж. Обложка © SHOT

К исчезновению семиклассницы из тюменского села Княжево могут быть причастны киднепперы — члены цыганской диаспоры Тюменского района. По данным SHOT, 13-летнюю школьницу хотят насильно выдать замуж.

По информации SHOT, Сашу М. похитили взрослый мужчина и молодой парень, когда она выходила из школы. Директор учебного заведения сразу вызвала полицию после того, как очевидцы сообщили о происшествии. Свидетели отметили, что машина находилась возле школы с 08:00 до 14:00.

С подругами Саша делилась, что познакомилась с парнем в соцсетях и вскоре стала жаловаться на его преследование. Она просила подруг провожать её домой после уроков. Мама девочки подтвердила, что знала о переписках дочери с этим молодым человеком.

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О похищении семиклассницы в Тюменской области стало известно ранее. Неизвестные затолкали её в машину после уроков и увезли в неизвестном направлении.

Оксана Попова
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