«Как обычно собрался на работу»: Родственники пропавшего учителя из Химок продолжают его искать
Родственник учителя из Химок: Он ни с кем не связывался перед исчезновением
Учитель истории Роман Кляузов. Обложка © VK / Роман Кляузов
Учитель истории из Химок Роман Кляузов перед исчезновением ни с кем из родственников не связывался. Об этом рассказал супруг его сестры Дмитрий. По его словам, в день пропажи 33-летний мужчина планировал поехать на работу.
«Как обычно собрался на работу, уехал. С 14 часов перестал выходить на связь», — отметил собеседник 360.ru.
Родные учителя после его исчезновения обратились в правоохранительные органы. Однако на данный момент ни Роман, ни его автомобиль не обнаружены.
Ранее Life.ru сообщал, что учитель из Химок исчез при загадочных обстоятельствах. Последний раз Романа Кляузова видели 22 января в Мытищах, когда он уехал на бежевом Volkswagen Polo. Близкие подозревают, что мужчина стал жертвой мошенников.