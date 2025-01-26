«Как обычно собрался на работу»: Родственники пропавшего учителя из Химок продолжают его искать

Учитель истории из Химок Роман Кляузов перед исчезновением ни с кем из родственников не связывался. Об этом рассказал супруг его сестры Дмитрий. По его словам, в день пропажи 33-летний мужчина планировал поехать на работу.

«Как обычно собрался на работу, уехал. С 14 часов перестал выходить на связь», — отметил собеседник 360.ru.

Родные учителя после его исчезновения обратились в правоохранительные органы. Однако на данный момент ни Роман, ни его автомобиль не обнаружены.