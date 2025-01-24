«Написал, что всех любит, и выключил телефон»: Учитель из Химок исчез при загадочных обстоятельствах

В Подмосковье пропал 33-летний учитель истории Роман Кляузов. Его последний раз видели 22 января в Мытищах, когда он уехал на бежевом Volkswagen Polo. С тех пор его местонахождение неизвестно, пишет MSK1.RU.

Ориентировка на пропавшего Романа Кляузова. Фото © VK / «Лиза Алерт»

Друг Романа сообщил, что он недавно увлекся инфобизнесом, где его могли обмануть мошенники. Близкие подозревают, что он стал жертвой финансовых манипуляций.

По словам друга, Роман искал дополнительные доходы и вложил деньги, но вскоре столкнулся с проблемами — заложил машину и взял кредиты. На прошлой неделе он просил у друзей крупную сумму, но никто не смог помочь. В последний раз он написал в семейный чат, что всех любит, а затем отключил телефон. Ученики Кляузова создали хештег «ВернитеРомана» в соцсетях, чтобы привлечь внимание к его исчезновению.