Волк: В Курской области нашли живой девятилетнюю девочку, пропавшую накануне

Пропавшая накануне в городе Железногорске Курской области девятилетняя девочка найдена живой. Об этом в личном телеграм-канале сообщила спикер МВД РФ Ирина Волк.

«Мои коллеги из Курской области нашли девочку, которую искали со вчерашнего вечера в Железногороске. Её местонахождение установил участковый уполномоченный полиции. Сейчас девочке ничто не угрожает. Благодарю всех, кто принимал участие в поисках ребёнка», — написала официальный представитель ведомства.