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23 января, 14:54

Волк: В Курской области нашли живой девятилетнюю девочку, пропавшую накануне

Пропавшая накануне в городе Железногорске Курской области девятилетняя девочка найдена живой. Об этом в личном телеграм-канале сообщила спикер МВД РФ Ирина Волк.

«Мои коллеги из Курской области нашли девочку, которую искали со вчерашнего вечера в Железногороске. Её местонахождение установил участковый уполномоченный полиции. Сейчас девочке ничто не угрожает. Благодарю всех, кто принимал участие в поисках ребёнка»,написала официальный представитель ведомства.

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Напомним, об исчезновении Мирославы в Железногорске Курской области стало известно вчера. Девочка отправилась погулять на улицу и не вернулась домой. Как только о пропаже ребёнка стало известно, следственная группа отправилась к месту, где школьницу видели в последний раз, параллельно проводились опросы родных и знакомых.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stanislav Dostovalov

Юрий Лысенко
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