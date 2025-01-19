Пропавшая почти год назад спортсменка Анна Цомартова может находиться в Грузии

Спортсменка Анна Цомартова, пропавшая почти год назад, может находиться в Грузии. Ранее её семья получила сведения о том, что девушка просила о помощи для выезда из России. Родственникам не предоставляют точной информации, требуя деньги за сведения.

По данным SHOT, друзья Анны нашли в Интернете группу, которая якобы помогает с выездом за пределы страны. Близкие Цомартовой спросили администраторов о пропавшей, и вскоре получили ответ, что Анна сама выходила на связь и просила помощи, утверждая, что её преследуют. По словам администраторов, сейчас она находится в Грузии, но подробности готовы предоставить только за деньги.

Родители Анны заявили, что готовы перевести до 5 миллионов рублей, но опасаются, что могут стать жертвами мошенников. Отец спортсменки сомневается, что дочь сама запрашивала помощь и покинула Россию.