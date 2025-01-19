Пропавшая почти год назад спортсменка Анна Цомартова может находиться в Грузии
Пропавшая почти год назад спортсменка Анна Цомартова. Обложка © VK / Анна Цомартова
Спортсменка Анна Цомартова, пропавшая почти год назад, может находиться в Грузии. Ранее её семья получила сведения о том, что девушка просила о помощи для выезда из России. Родственникам не предоставляют точной информации, требуя деньги за сведения.
По данным SHOT, друзья Анны нашли в Интернете группу, которая якобы помогает с выездом за пределы страны. Близкие Цомартовой спросили администраторов о пропавшей, и вскоре получили ответ, что Анна сама выходила на связь и просила помощи, утверждая, что её преследуют. По словам администраторов, сейчас она находится в Грузии, но подробности готовы предоставить только за деньги.
Родители Анны заявили, что готовы перевести до 5 миллионов рублей, но опасаются, что могут стать жертвами мошенников. Отец спортсменки сомневается, что дочь сама запрашивала помощь и покинула Россию.
Напомним, 22-летнюю Анну Цомартову разыскивают с февраля 2024 года. До своего загадочного исчезновения она училась в ростовском институте МВД и профессионально занималась тайским боксом. В день пропажи девушка находилась в Дагестане и потерпела своё первое поражение в соревнованиях. Она отправилась прогуляться по побережью Каспийского моря и так и не вернулась. Одни свидетели рассказывали, что видели, как спортсменка стояла по пояс в воде, другие утверждают, что она уехала на попутке, пойманной на трассе. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».