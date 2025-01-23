Девятилетняя девочка ушла на прогулку и бесследно исчезла под Курском

СК России по Курской области организовал проверку по факту исчезновения девочки 2015 года рождения. 22 января текущего года Мирослава ушла погулять на улицу, но к настоящему моменту так и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Следователи отправились к месту, где последний раз видели ребёнка, а также опросили знакомых и родственников.

«В настоящее время продолжается проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения пропавшего», — сказано в сообщении.

Всех, кому известно о местонахождении ребёнка, просят сообщить об этом в следственное управление по телефону: 8-919-130-97-60. Тем временем поисковые группы «ЛизаАлерт» прочёсывают улицы, дворы, частный сектор, проверяют все подъезды. Попутно волонтёры отмечают камеры наружного наблюдения на зданиях, которые понадобятся в будущем. Поиски шли всю ночь, но результатов не дали.