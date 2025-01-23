Девятилетняя девочка ушла на прогулку и бесследно исчезла под Курском
В курском Железногорске уже сутки ищут девочку, которая не вернулась с прогулки
Пропавшая девочка. Обложка © Пресс-служба СУ СК России по Курской области
СК России по Курской области организовал проверку по факту исчезновения девочки 2015 года рождения. 22 января текущего года Мирослава ушла погулять на улицу, но к настоящему моменту так и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Следователи отправились к месту, где последний раз видели ребёнка, а также опросили знакомых и родственников.
«В настоящее время продолжается проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения пропавшего», — сказано в сообщении.
Всех, кому известно о местонахождении ребёнка, просят сообщить об этом в следственное управление по телефону: 8-919-130-97-60. Тем временем поисковые группы «ЛизаАлерт» прочёсывают улицы, дворы, частный сектор, проверяют все подъезды. Попутно волонтёры отмечают камеры наружного наблюдения на зданиях, которые понадобятся в будущем. Поиски шли всю ночь, но результатов не дали.
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