Пропавшего в Казани поэта нашли мёртвым спустя неделю

Сегодня водолазная группа спасателей Поисково-спасательной службы в Татарстане нашли в реке Казанка тело пропавшего 3 января поэта. 44-летний мужчина отправился на лыжную прогулку, но домой так и не вернулся. Тело обнаружили на месте промоины в 50 метрах от берега на глубине 5 метров в районе нижнего моста третьей транспортной дамбы по ул. Гаврилова.

Поиски лыжника завершились. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, тело было транспортировано на берег и передано сотрудникам полиции для проведения экспертиз. По предварительной версии, лыжник не заметил под снегом промоину, в результате чего провалился под лёд и утонул.

«Стоит избегать заснеженных водоёмов. Весьма опасными для катания на лыжах и коньках являются промоины, проталины и полыньи. Они образуются там, где есть быстрое течение, где ручьи впадают в реки, где выступает вода», — напомнили в ведомстве.

Погибшим является известный в республике поэт Рустем Аубакиров, «Лиза Алерт» остановила поиски после его смерти. Сегодня его похоронили.