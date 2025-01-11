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11 января, 12:02

Пропавшего в Казани поэта нашли мёртвым спустя неделю

Водолазы нашли тело поэта, пропавшего в Казани во время прогулки на лыжах

Поэт Рустем Аубакиров. Фото © VK / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Республики Татарстан

Поэт Рустем Аубакиров. Фото © VK / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Республики Татарстан

Сегодня водолазная группа спасателей Поисково-спасательной службы в Татарстане нашли в реке Казанка тело пропавшего 3 января поэта. 44-летний мужчина отправился на лыжную прогулку, но домой так и не вернулся. Тело обнаружили на месте промоины в 50 метрах от берега на глубине 5 метров в районе нижнего моста третьей транспортной дамбы по ул. Гаврилова.

Поиски лыжника завершились. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Поиски лыжника завершились. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, тело было транспортировано на берег и передано сотрудникам полиции для проведения экспертиз. По предварительной версии, лыжник не заметил под снегом промоину, в результате чего провалился под лёд и утонул.

«Стоит избегать заснеженных водоёмов. Весьма опасными для катания на лыжах и коньках являются промоины, проталины и полыньи. Они образуются там, где есть быстрое течение, где ручьи впадают в реки, где выступает вода», — напомнили в ведомстве.

Погибшим является известный в республике поэт Рустем Аубакиров, «Лиза Алерт» остановила поиски после его смерти. Сегодня его похоронили.

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Ранее аналогичный случай произошёл на озере Байкал. Там два конькобежца провалились под лёд в 400 м от берега. В результате инцидента спастись удалось лишь одному любителю зимнего спорта, а его товарищ погиб.

Ольга Сливченко
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