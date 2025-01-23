Дочь бизнес-леди из Москвы по указке аферистов обчистила свою квартиру и исчезла

Мошенники заставили дочь бизнес-леди из Москвы ограбить свою же квартиру, после чего девушка пропала. По сведениям SHOT, её не могут найти уже два дня.

Пропавшая студентка из Москвы. Фото © SHOT

18-летняя Анастасия в течение двух дней общалась в Телеграм-канале с неизвестным мужчиной, который потребовал от неё вынести сейф из квартиры на Остоженке, где она жила с мамой. Девушка по его заказу скидывала фото жилья, показывала золото-бриллианты. А позавчера по его же указке пригласила мастера, который выпилил сейф, скинула ему за работу около 10 тысяч рублей. После этого Анастасия уехала с драгоценностями на машине на «точку», где всё передала неизвестному.

Пропажу сейфа, а заодно и дочери обнаружила её 60-летняя мать после возвращения домой. Женщина сразу пошла с заявлением в полицию о краже имущества стоимостью в несколько млн рублей. Девушка перестала выходить на связь с матерью, сейчас её ищут. Известно, что её 60-летняя мать работает дизайнером одежды, владеет бутиком-ателье в центре Москвы.