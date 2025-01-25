«Жалею, что не сделал этого раньше»: Учитель ОБЖ из Сибири вслед за сыном отправился на СВО

В Сибири учитель из школы отправился на спецоперацию (СВО) вслед за сыном. В сентябре 2022 года мобилизовали Артёма — спасателя и педагога военно-патриотического клуба из города Шарыпово Красноярского края. Его отец Дмитрий, учитель ОБЖ, спустя полтора года отправился на помощь к сыну, сообщает SHOT.

Школьный учитель из Сибири отправился на СВО вслед за сыном. Видео © Telegram / SHOT

Прибыв в расположение части ещё в начале лета, 48-летний педагог бескорыстно помогал в подразделении — то технику чинил, то за генераторами следил. Однако осенью Дмитрию пришлось подписать контракт, так как никто не мог нести за него ответственность в столь опасном деле. Получив позывной Техник, учитель стал принимать полноценное участие в боевых действиях в одном взводе с сыном.

«Здесь я с сыном, вместе, в одном взводе. Вообще прекрасно, всё, как хотел, так и получилось. <...> Я жалею об одном, что я этого не сделал раньше», — отметил Дмитрий.

Однако родственные узы не единственное, что зазывало Дмитрия на фронт. Он также считает, что не имеет права учить детей патриотизму и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, если сам не участвовал в сражениях. Педагоги со всей Сибири поддерживают коллегу в его решении. Благодаря их усилиям и помощи Народного фронта отцу и сыну смогли доставить столь необходимые разведчикам приборы ночного видения и портативный детектор дронов.