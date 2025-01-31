Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 06:05

Затолкали в машину и увезли: Неизвестные похитили школьницу в селе под Тюменью

Школьницу похитили после уроков в селе Княжево Тюменской области

Похищенная в Тюменской области школьница. Обложка © Ural Mash

Похищенная в Тюменской области школьница. Обложка © Ural Mash

В селе Княжево Тюменской области похитили 13-летнюю школьницу. Двое мужчин затолкнули её в серый KIA Rio после уроков и увезли в неизвестном направлении, пишет Ural Mash.

По информации МВД, машину похитителей заметили у школы с раннего утра. В ней сидели взрослый мужчина с бородкой и молодой парень. Сама школьница перед исчезновением пожаловалась подруге, что её кто-то караулит. Правоохранительные органы начали поиски.

«Как обычно собрался на работу»: Родственники пропавшего учителя из Химок продолжают его искать
«Как обычно собрался на работу»: Родственники пропавшего учителя из Химок продолжают его искать

Тем временем в Нижнем Новгороде ищут 38-летнюю местную жительницу, которая бесследно пропала вместе с двумя шестимесячными сыновьями. В полицию обратился супруг пропавшей женщины. Он рассказал, что жена перестала выходить на связь, пока он был в командировке в Москве. Правоохранители проверили квартиру на улице Станиславского, где жила семья, она оказалась пустой.

Оксана Попова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar