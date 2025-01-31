Затолкали в машину и увезли: Неизвестные похитили школьницу в селе под Тюменью
Школьницу похитили после уроков в селе Княжево Тюменской области
Похищенная в Тюменской области школьница. Обложка © Ural Mash
В селе Княжево Тюменской области похитили 13-летнюю школьницу. Двое мужчин затолкнули её в серый KIA Rio после уроков и увезли в неизвестном направлении, пишет Ural Mash.
По информации МВД, машину похитителей заметили у школы с раннего утра. В ней сидели взрослый мужчина с бородкой и молодой парень. Сама школьница перед исчезновением пожаловалась подруге, что её кто-то караулит. Правоохранительные органы начали поиски.
Тем временем в Нижнем Новгороде ищут 38-летнюю местную жительницу, которая бесследно пропала вместе с двумя шестимесячными сыновьями. В полицию обратился супруг пропавшей женщины. Он рассказал, что жена перестала выходить на связь, пока он был в командировке в Москве. Правоохранители проверили квартиру на улице Станиславского, где жила семья, она оказалась пустой.