Бесследно пропавшую мать с двумя младенцами третьи сутки ищут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде третьи сутки ищут 38-летнюю местную жительницу, которая бесследно пропала вместе с двумя шестимесячными сыновьями. Об этом сообщили в NewsNN.

Россиянка с двумя детьми пропала в Нижнем Новгороде. Фото © VK / ПСО ВОЛОНТËР НН

26 января в полицию обратился супруг пропавшей женщины. Он рассказал, что жена перестала выходить на связь, пока он был в командировке в Москве. Правоохранители проверили квартиру на улице Станиславского, где жила семья, она оказалась пустой.

В полиции отметили, что женщина не состоит на учете в ПДН и не наблюдается у психиатра, а ранее случаев её исчезновения зафиксировано не было. На вид ей 35-40 лет. Она имеет стройное телосложение, тёмно-русые волосы длиннее плеч. По предварительным данным, на ней удлинённая зелёная куртка и шапка серо-зелёного цвета, а дети одеты в серые комбинезоны.