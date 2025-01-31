Похищение тюменской девочки цыганами у школы попало на видео
Появилось видео похищения 13-летней школьницы в селе Княжево Тюменской области
Появилось видео похищения 13-летней Саши в селе Княжево Тюменской области. На кадрах видно, как мужчина берёт школьницу за руку и ведёт её к машине. За всем этим наблюдают ещё две девочки. Кадры опубликовала пресс-служба Следственного комитета России по Тюменской области.
Момент похищения. Видео © Telegram / СУ СК России по Тюменской области
По факту безвестного исчезновения школьницы возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи СК РФ и сотрудники оперативных подразделений УМВД России по Тюменской области устанавливают обстоятельства произошедшего и местонахождение Саши.
Напомним, ранее в селе под Тюменью похитили школьницу после уроков. Двое мужчин посадили её в серый KIA Rio и увезли в неизвестном направлении. Машину заметили у школы с раннего утра. Позже стало известно, что Сашу могли похитить цыгане, чтобы насильно выдать замуж. С подругами девочка делилась, что познакомилась с парнем в соцсетях и вскоре стала жаловаться на его преследование.
Telegram / СУ СК России по Тюменской области