Похищение тюменской девочки цыганами у школы попало на видео

Появилось видео похищения 13-летней Саши в селе Княжево Тюменской области. На кадрах видно, как мужчина берёт школьницу за руку и ведёт её к машине. За всем этим наблюдают ещё две девочки. Кадры опубликовала пресс-служба Следственного комитета России по Тюменской области.

Напомним, ранее в селе под Тюменью похитили школьницу после уроков. Двое мужчин посадили её в серый KIA Rio и увезли в неизвестном направлении. Машину заметили у школы с раннего утра. Позже стало известно, что Сашу могли похитить цыгане, чтобы насильно выдать замуж. С подругами девочка делилась, что познакомилась с парнем в соцсетях и вскоре стала жаловаться на его преследование.