Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 09:49

Похищение тюменской девочки цыганами у школы попало на видео

Появилось видео похищения 13-летней школьницы в селе Княжево Тюменской области

Появилось видео похищения 13-летней Саши в селе Княжево Тюменской области. На кадрах видно, как мужчина берёт школьницу за руку и ведёт её к машине. За всем этим наблюдают ещё две девочки. Кадры опубликовала пресс-служба Следственного комитета России по Тюменской области.

Момент похищения. Видео © Telegram / СУ СК России по Тюменской области

По факту безвестного исчезновения школьницы возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи СК РФ и сотрудники оперативных подразделений УМВД России по Тюменской области устанавливают обстоятельства произошедшего и местонахождение Саши.

Бесследно пропавшую мать с двумя младенцами третьи сутки ищут в Нижнем Новгороде
Бесследно пропавшую мать с двумя младенцами третьи сутки ищут в Нижнем Новгороде

Напомним, ранее в селе под Тюменью похитили школьницу после уроков. Двое мужчин посадили её в серый KIA Rio и увезли в неизвестном направлении. Машину заметили у школы с раннего утра. Позже стало известно, что Сашу могли похитить цыгане, чтобы насильно выдать замуж. С подругами девочка делилась, что познакомилась с парнем в соцсетях и вскоре стала жаловаться на его преследование.

Обложка ©

Telegram / СУ СК России по Тюменской области

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar