Семья грибника из Вологодской области полгода ищет внезапно исчезнувшего отца

Семья 68-летнего Алексея Малышева из Вологодской области не может найти его уже больше полугода. Мужчина пропал 10 июля 2024 года, когда из деревни Лодыженская ушёл в лес за грибами. Родственники даже обратились за помощью к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, сообщает сайт MK.ru.

«В лес он ушёл в 15:00. Вечером мы с мамой и сёстрами попробовали искать сами. Ночью обратились в полицию и местную администрацию. К поискам подключились жители соседних деревень», — рассказала дочь пропавшего Светлана.

Она подчеркнула, что к поискам подключились волонтёры с собаками. В течение двух недель ежедневно около 50 человек прочёсывали лес. Однако зимой из-за обилия снега поиски прекратились. Тем не менее семья продолжает искать главу семейства в городской черте, параллельно расклеивая ориентировки.