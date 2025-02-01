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1 февраля, 14:34

Семья грибника из Вологодской области полгода ищет внезапно исчезнувшего отца

MK.ru: Семья из Вологодской области полгода ищет отца, пропавшего в лесу

Алексей Малышев. Обложка © личный архив / сайт MK.ru

Алексей Малышев. Обложка © личный архив / сайт MK.ru

Семья 68-летнего Алексея Малышева из Вологодской области не может найти его уже больше полугода. Мужчина пропал 10 июля 2024 года, когда из деревни Лодыженская ушёл в лес за грибами. Родственники даже обратились за помощью к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, сообщает сайт MK.ru.

«В лес он ушёл в 15:00. Вечером мы с мамой и сёстрами попробовали искать сами. Ночью обратились в полицию и местную администрацию. К поискам подключились жители соседних деревень», — рассказала дочь пропавшего Светлана.

Она подчеркнула, что к поискам подключились волонтёры с собаками. В течение двух недель ежедневно около 50 человек прочёсывали лес. Однако зимой из-за обилия снега поиски прекратились. Тем не менее семья продолжает искать главу семейства в городской черте, параллельно расклеивая ориентировки.

«Люди в отчаянии цепляются за соломинку. Нам часто пишут экстрасенсы и маги, высылают точки на карте, где может находиться папа. <...> Денег они не просили, просто выдвигали версии. Мы следовали их советам. Результата не принесло», — посетовала Светлана.

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Ранее Life.ru сообщал, что пропавшую в Тюменской области 13-летнюю школьницу нашли за тысячу километров от дома. Кроме того, родственники пропавшего учителя из Химок продолжают его искать.

Борис Эльфанд
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