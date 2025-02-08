30-летняя мать убитого в Черняховске семилетнего мальчика арестована на два месяца, ей вменяется п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Мать убитого в Черняховске мальчика. Видео © СУ СК России по Калининградской области

«Ленинградский районный суд города Калининграда удовлетворил ходатайство следователя СУ СК России по Калининградской области об избрании матери убитого в Черняховске мальчика меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантка водворена в следственный изолятор до 3 апреля 2025 года», – информирует областной следком.

По версии следствия, подозреваемая и её 42-летний супруг в период с сентября 2023 по февраль 2025 года дома избивали, лишали воды, запугивали и всячески унижали двух маленьких детей женщины. К примеру, мать скрыла, что муж в декабре 2024 года повредил руку её 12-летней дочери и оставила её без медицинской помощи. А вечером 1 февраля 2025 года женщина оставила семилетнего сына умирать после того, как супруг его зверски избил. Затем женщина покрывала любимого и делал вид, что ищет «‎пропавшего» ребёнка.