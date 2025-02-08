Мать убитого в Черняховске семилетнего мальчика арестована на два месяца
30-летняя мать убитого в Черняховске семилетнего мальчика арестована на два месяца, ей вменяется п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Мать убитого в Черняховске мальчика. Видео © СУ СК России по Калининградской области
«Ленинградский районный суд города Калининграда удовлетворил ходатайство следователя СУ СК России по Калининградской области об избрании матери убитого в Черняховске мальчика меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантка водворена в следственный изолятор до 3 апреля 2025 года», – информирует областной следком.
По версии следствия, подозреваемая и её 42-летний супруг в период с сентября 2023 по февраль 2025 года дома избивали, лишали воды, запугивали и всячески унижали двух маленьких детей женщины. К примеру, мать скрыла, что муж в декабре 2024 года повредил руку её 12-летней дочери и оставила её без медицинской помощи. А вечером 1 февраля 2025 года женщина оставила семилетнего сына умирать после того, как супруг его зверски избил. Затем женщина покрывала любимого и делал вид, что ищет «пропавшего» ребёнка.
Как уже писал Life.ru, 2 февраля мать и отчим 7-летнего ребёнка заявили в полицию, что мальчик сбежал из дома, когда они пригрозили сдать его в детдом. Поиски продлились более суток, а эти двое активно в них участвовали. Во время одного из допросов мать пропавшего внезапно созналась, что сына убил её муж Сергей. Тот сперва всё отрицал, но полиграф помог вывести его на чистую воду. Тело несчастного мальчика он выбросил в болото неподалёку от дома, убрав его в пакет и утяжелив его кирпичами. У пары есть ещё 12-летняя дочь, которую со сломанной ключицей увезли в больницу.
СУ СК России по Калининградской области