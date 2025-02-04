Стало известно о другой жертве отчима, убившего пасынка и утопившего тело в болоте

Отчим, убивший своего 7-летнего пасынка в Черняховске Калининградской области, ещё по молодости был известен своей агрессивностью и нередко бил людей. Бывшая сожительница преступника была вынуждена сбежать из города после того, как он превратил её жизнь в ад. Об этом знакомая мужчины рассказала в беседе с RT.

«Встречался в молодости с моей подругой и избивал её на глазах её родителей. Она сбежала из Черняховска из-за его преследований», — вспомнила собеседница канала.

Другая знакомая убийцы рассказала, что он связан с криминалом, а употребление наркотиков тоже далеко не является для него запретным. По её словам, мать убитого мальчика до расправы работала в ПВЗ маркетплейса, а 1 февраля резко уволилась. Отчим работал водителем.