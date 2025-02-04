Стало известно о другой жертве отчима, убившего пасынка и утопившего тело в болоте
Отчим, убивший 7-летнего пасынка в Черняховске, ещё в молодости был агрессивным
Отчим, убивший 7-летнего пасынка в Черняховске. Фото © Telegram / SHOT
Отчим, убивший своего 7-летнего пасынка в Черняховске Калининградской области, ещё по молодости был известен своей агрессивностью и нередко бил людей. Бывшая сожительница преступника была вынуждена сбежать из города после того, как он превратил её жизнь в ад. Об этом знакомая мужчины рассказала в беседе с RT.
«Встречался в молодости с моей подругой и избивал её на глазах её родителей. Она сбежала из Черняховска из-за его преследований», — вспомнила собеседница канала.
Другая знакомая убийцы рассказала, что он связан с криминалом, а употребление наркотиков тоже далеко не является для него запретным. По её словам, мать убитого мальчика до расправы работала в ПВЗ маркетплейса, а 1 февраля резко уволилась. Отчим работал водителем.
Эта жуткая история наверняка началась раньше, но 2 февраля мать и отчим 7-летнего ребёнка заявили в полицию о его исчезновении. По их версии, мальчик сбежал из дома, когда они пригрозили сдать его в детдом. Поиски продлились более суток, а эти двое активно в них участвовали. Во время одного из допросов мать пропавшего внезапно раскололась, что сына убил её муж Сергей. Тот сперва не сознался, но в итоге полиграф помог вывести его на чистую воду. Тело несчастного мальчика они выбросили в водоём неподалёку от дома, убрав его в пакет и наложив туда кирпичей. У пары есть ещё 12-летняя дочь, которую со сломанной ключицей увезли в больницу. Предварительно, тоже дело рук отчима.