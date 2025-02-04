В Калининградской области появляются мемориалы в память об убитом мальчике

Напомним, 2 февраля, в воскресенье, появились сообщения о пропаже семилетнего мальчика в Черняховске. Мать с отчимом обратились в правоохранительные органы, где заявили, что ребёнок якобы ушёл из дома после угроз отправить его в детский дома. Полицейские и волонтёры искали школьника более суток, при этом мать и отчим активно участвовали в поисках. Однако во время одного из допросов женщина призналась, что муж убил её сына, причем, как утверждают близкие, мужчина «раскололся» только под давлением полиграфа. Позже госпитализировали сестру убитого ребёнка, предположительно, она также подверглась насилию со стороны отчима.