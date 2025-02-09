Избили толпой и обстреляли: Появилось видео нападения на полицейского в Дербенте

Трое мужчин в Дербенте избили сотрудника полиции перед тем, как выстрелить в него. Об этом свидетельствует видео, которое появилось в паблике «Сапа Кавказ» во ВКонтакте.

Потасовка в Дербенте. Видео © VK / Сапа Кавказ

На видео трое мужчин удерживают и избивают сотрудника полиции. Спустя пару минут происходящее заметили прохожие, поспешившие вмешаться. Нападавшие поняли, что пришло время им отступать. На земле остался лежать пистолет, который один из подозреваемых забрал, после чего направился вслед за остальными.