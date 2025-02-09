Избили толпой и обстреляли: Появилось видео нападения на полицейского в Дербенте
Появилось видео, как подозреваемые избили и выстрелили в полицейского в Дербенте
Трое мужчин в Дербенте избили сотрудника полиции перед тем, как выстрелить в него. Об этом свидетельствует видео, которое появилось в паблике «Сапа Кавказ» во ВКонтакте.
Потасовка в Дербенте. Видео © VK / Сапа Кавказ
На видео трое мужчин удерживают и избивают сотрудника полиции. Спустя пару минут происходящее заметили прохожие, поспешившие вмешаться. Нападавшие поняли, что пришло время им отступать. На земле остался лежать пистолет, который один из подозреваемых забрал, после чего направился вслед за остальными.
Напомним, что сержант полиции Хабибулла М. подвергся нападению в Дербенте. Неизвестные избили его и забрали у него табельное оружие, пустив пулю в бедро. Полицейский выжил, его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. СМИ считают, что зачинщиком драки был 37-летний сын бывшего главы Табасаранского района Сандр Шихмагомедов. СКР возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
VK / Сапа Кавказ