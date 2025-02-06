В Подмосковье годовалая девочка несколько часов ползала по трассе, её спас случайный водитель

В Раменском округе Московской области обнаружили ребёнка на обочине дороги. Годовалая девочка несколько часов ползала по дороге почти без одежды. Правоохранители завели уголовное дело. Об инциденте сообщает региональный СК.

Ребёнок ползал по дороге. Видео © Пятый канал

Водитель ехал по Старорязанскому шоссе, когда заметил 11-месячную девочку на обочине. Он остановился и понял, что она совсем одна. Очевидец занёс ребёнка в авто и грел до приезда скорой помощи. Ребёнок получил первую степень переохлаждения. Спаситель рассказал об инциденте в беседе с Пятым каналом.

«В настоящее время, следствием устанавливаются все обстоятельства, приведшие к данному интенданту, даны указания для проверки хозяйственно-бытовых условий семьи, в которой проживает ребёнок. Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. Планируются допросы и назначение экспертизы», — отметили в СК.