Два ребёнка устроили дерзкий побег из детского сада в Твери, беглецов удалось найти

Два ребёнка возрастом около четырёх и пяти лет решили устроить побег из детского сада. И он им удался. Дети открыли калитку и убежали на свободу. Благо, малышей удалось найти и с ними ничего не случилось. А вот действия работников детсада оценят в прокуратуре Тверской области.

Двое детей сбежали из детского сада. Видео © Telegram / Прокуратура Тверской области

«Предварительно установлено, что двое детей не вернулись с прогулки и самостоятельно покинули территорию дошкольного учреждения. На место выехал прокурор Московского района г. Твери Иван Чурилов», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По данным местных СМИ, дети успели добежать до торгового центра, расположенного на значительном расстоянии от детского сада. В это время их заметил водитель, который сразу сообщил об этом в полицию.