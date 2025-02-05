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Регион
5 февраля, 14:15

Два ребёнка устроили дерзкий побег из детского сада в Твери, беглецов удалось найти

Прокуратура: Из детского сада в Тверской области сбежали двое детей

Два ребёнка возрастом около четырёх и пяти лет решили устроить побег из детского сада. И он им удался. Дети открыли калитку и убежали на свободу. Благо, малышей удалось найти и с ними ничего не случилось. А вот действия работников детсада оценят в прокуратуре Тверской области.

Двое детей сбежали из детского сада. Видео © Telegram / Прокуратура Тверской области

«Предварительно установлено, что двое детей не вернулись с прогулки и самостоятельно покинули территорию дошкольного учреждения. На место выехал прокурор Московского района г. Твери Иван Чурилов», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По данным местных СМИ, дети успели добежать до торгового центра, расположенного на значительном расстоянии от детского сада. В это время их заметил водитель, который сразу сообщил об этом в полицию.

Ранее в Приморье воспитательница детского сада забыла трёхлетнего ребёнка на улице после прогулки. Девочке пришлось стоять на площадке одной 25 минут. Она не пострадала.

Воспитательница сломала руку ребёнку в детском саду Краснодара
Воспитательница сломала руку ребёнку в детском саду Краснодара
Обложка ©

Freepik

Полина Никифорова
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