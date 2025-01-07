Воспитательница сломала руку ребёнку в детском саду Краснодара

В Краснодаре сотрудница детского сада сломала руку ребёнку. Об этом сообщили в региональном СК.

Всё случилось в декабре 2024 года, однако о происшествии стало известно только сейчас. По данным следственного комитета, воспитатель несколько раз ударила ребёнка. Мальчик сообщал о боли в руке, но сотрудница детского сада не предприняла никаких мер.

Родители вместе с сыном обратились в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у мальчика перелом. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание сотрудникам подготовить отчёт по происшествию.