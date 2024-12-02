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2 декабря, 20:06

В Нижнем Новгороде 3-летний мальчик умер во время прогулки в детском саду

Работа следователей на месте гибели ребёнка в Нижнем Новгороде. Обложка © СУ СКР по Нижегородской области

Работа следователей на месте гибели ребёнка в Нижнем Новгороде. Обложка © СУ СКР по Нижегородской области

Трехлетний мальчик умер из-за асфиксии во время прогулки в детском саду Нижнего Новгорода. Возбуждено уголовное дело.

По данным региональной прокуратуры, ребёнок зацепился за игровое оборудование одеждой. В рамках проверки будет дана оценка исполнению законодательства при оказании образовательных услуг и при наличии оснований приняты меры реагирования.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Проводится расследование.

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Артур Лапсаков
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