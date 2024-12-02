В Нижнем Новгороде 3-летний мальчик умер во время прогулки в детском саду

Трехлетний мальчик умер из-за асфиксии во время прогулки в детском саду Нижнего Новгорода. Возбуждено уголовное дело.

По данным региональной прокуратуры, ребёнок зацепился за игровое оборудование одеждой. В рамках проверки будет дана оценка исполнению законодательства при оказании образовательных услуг и при наличии оснований приняты меры реагирования.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Проводится расследование.