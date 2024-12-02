В Приморье шестилетняя девочка выпила уксус из бутылки с этикеткой детской воды
В Приморье шестилетняя девочка была госпитализирована после того, как случайно выпила уксусную эссенцию, находившуюся в бутылке с этикеткой из-под детской воды. Об этом сообщает региональная прокуратура в телеграм-канале.
Инцидент произошёл, когда семья из Уссурийска гостила в селе Богуславка Пограничного муниципального округа. По данным ведомства, ребёнок 2018 года рождения остался без присмотра и выпил жидкость, которая использовалась для уборки дома. Опасная смесь находилась в пластиковой ёмкости, маркированной как детская вода.
Девочка была оперативно госпитализирована, и её жизни ничего не угрожает. Прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия. Сообщается, что семья ранее не состояла на учёте в органах системы профилактики.
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Life.ru