В Приморье шестилетняя девочка выпила уксус из бутылки с этикеткой детской воды

В Приморье шестилетняя девочка была госпитализирована после того, как случайно выпила уксусную эссенцию, находившуюся в бутылке с этикеткой из-под детской воды. Об этом сообщает региональная прокуратура в телеграм-канале.

Инцидент произошёл, когда семья из Уссурийска гостила в селе Богуславка Пограничного муниципального округа. По данным ведомства, ребёнок 2018 года рождения остался без присмотра и выпил жидкость, которая использовалась для уборки дома. Опасная смесь находилась в пластиковой ёмкости, маркированной как детская вода.

Девочка была оперативно госпитализирована, и её жизни ничего не угрожает. Прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия. Сообщается, что семья ранее не состояла на учёте в органах системы профилактики.