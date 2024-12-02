Яд вместо анестезии: Россиянка впала в кому после родов из-за жуткой ошибки врача

Жительница Ульяновска впала в кому после родов в местном перинатальном центре. Мама троих детей оказалась между жизнью и смертью из-за ошибки врача, который вколол девушке транексамовую кислоту вместо анестезии. Дабы спастись от последствий, горе-медик даже пытался сбежать из города, выяснил Kp.ru.

Трагедия произошла 26 ноября, после того как на свет появились сазу два здоровых малыша. Родные весь день не могли повидаться с 32-летней девушкой, а вечером им сообщили, что пациентку экстренно переводят в областную больницу. Лишь позже выяснилось, что причиной ухудшения её состояния стала чудовищная ошибка анестезиолога, который перепутал флаконы и ввёл роженице опаснейший препарат. Её состояние по сей день остаётся тяжёлым.

«Врачи делают всё возможное для стабилизации её состояния. Жизни детей ничего не угрожает», — рассказали изданию в региональном Минздраве.

Сам 44-летний врач вместо извинений перед родственниками предпочёл податься в бега. К счастью, правоохранители сработали оперативно и задержали его. В отношении медика возбуждено уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.