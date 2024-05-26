Девушку парализовало после эпидуральной анестезии в роддоме Краснодара, её дочь родилась инвалидом

В Краснодаре молодую девушку парализовало после эпидуральной анестезии в роддоме. Дочка у девушки родилась инвалидом, сообщает SHOT.

В Краснодаре девушку парализовало после эпидуральной анестезии. Видео © SHOT

Екатерина Чумакова рассказала телеграм-каналу, что в 2021 году она приехала из Горячего Ключа на роды в Краснодар — на тот момент ей было 19 лет. Медики, по словам молодой мамы, уговаривали её сделать эпидуральную анестезию — чтобы "не возиться", несмотря на то что объективных показаний для этой процедуры не было. Во время прокола у девушки появилась гематома, которая сдавила спинной мозг, — именно поэтому роженицу частично парализовало.

Екатерина Чумакова с ребёнком. Фото © SHOT

После родов у Чумаковой поднялась температура, отказали ноги и некоторые органы. Она долго не была способна ухаживать за новорождённой и кормить её. Позднее у малышки диагностировали детский церебральный паралич (ДЦП), у неё искривлены тазобедренный сустав и кости черепа.

Спустя три года Чумакова не смогла до конца восстановиться. Девушка сильно хромает, постоянно испытывает судороги и боли. Пострадавшая хотела взыскать с 4-го роддома Краснодара 15 миллионов рублей за моральный и материальный ущербы, однако отсудить удалось лишь три миллиона. Чумакова после родов до сих пор проходит реабилитацию. В настоящее время девушка составляет апелляцию, чтобы отсудить у больницы деньги для восстановления и себя, и дочери.

"Последствия плачевные, на самом деле огромные. Особенно в моём возрасте, мне 22 года, мне жить хочется. Плюс на руках ребёнок-инвалид тоже. И я считаю это несправедливым", — поделилась Чумакова.