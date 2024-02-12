Успела дать имя малышу: На Урале молодая мама внезапно умерла после родов

В больнице Нижнего Тагила молодая мама скончалась через несколько дней после родов. Как пишет E1.ru, 28 января 33-летняя Ольга родила второго сына с помощью кесарева сечения, а в ночь на 9 февраля её не стало.

"Она лежала с малышом в больнице. И хотела выписываться, но не успела. Ночью во сне она умерла. Врачи говорят, она жаловалась, что побаливает голова", — рассказал супруг женщины.

По его словам, из проблем со здоровьем у его жены была только анемия. По УЗИ после кесарева врачи говорили, что с роженицей всё хорошо.

Молодая мама и сама была медиком — работала медсестрой. У неё остались шестилетний сын и новорождённый мальчик, которого она успела назвать Владиславом. Старший сын до сих пор не знает, что мамы больше нет, а его новорождённый брат ещё в больнице.

В пресс-службе свердловского Минздрава факт смерти пациентки подтвердили, сообщает URA.RU. По данным ведомства, смерть не связана с причинами пребывания в стационаре.