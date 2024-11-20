В Подмосковье мужчина умер на операции от анафилактического шока из-за наркоза

Пациент скончался от анафилактического шока после введения анестезии. Его оперировали в подмосковной Балашихе. Уголовное дело было возбуждено почти год спустя.

По данным SHOT, в конце декабря 2023 года 65-летнему Леониду С. проводилась операция по восстановлению костей таза с использованием пластин и винтов. Анестезиолог выполнил анестезию, и на начальном этапе операция проходила отлично, но ближе к завершению процедуры врач заметил, что у пациента остановилось сердце. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в операционной.

Предварительно, пациент ввели бупивакаин, так как других препаратов не было. Это средство обеспечивает частичную анестезию, не позволяя пациенту полностью погрузиться в сон, как при общем наркозе. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стал анафилактический шок, вызвавший закупорку лёгочной артерии и острую сердечно-лёгочную недостаточность.

«Минздрав Московской области проводит проверку качества оказания медицинской помощи, после чего будет дана объективная оценка действиям медицинского персонала. По её итогам, в случае подтверждения фактов, будут приняты меры по отношению к медработникам в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в министерстве.

По информации SHOT, после допроса всех медиков, участвовавших в операции, было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». За такое специалисты могут получить три года лишения свободы.