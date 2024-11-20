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20 ноября, 08:00

В Подмосковье мужчина умер на операции от анафилактического шока из-за наркоза

В Балашихе пациент умер на операции после анестезии, дело завели спустя год

Пациент скончался от анафилактического шока после введения анестезии. Его оперировали в подмосковной Балашихе. Уголовное дело было возбуждено почти год спустя.

По данным SHOT, в конце декабря 2023 года 65-летнему Леониду С. проводилась операция по восстановлению костей таза с использованием пластин и винтов. Анестезиолог выполнил анестезию, и на начальном этапе операция проходила отлично, но ближе к завершению процедуры врач заметил, что у пациента остановилось сердце. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в операционной.

Предварительно, пациент ввели бупивакаин, так как других препаратов не было. Это средство обеспечивает частичную анестезию, не позволяя пациенту полностью погрузиться в сон, как при общем наркозе. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стал анафилактический шок, вызвавший закупорку лёгочной артерии и острую сердечно-лёгочную недостаточность.

«Минздрав Московской области проводит проверку качества оказания медицинской помощи, после чего будет дана объективная оценка действиям медицинского персонала. По её итогам, в случае подтверждения фактов, будут приняты меры по отношению к медработникам в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в министерстве.

По информации SHOT, после допроса всех медиков, участвовавших в операции, было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». За такое специалисты могут получить три года лишения свободы.

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Ранее Life.ru рассказал, что в подмосковной стоматологической клинике мужчина скончался после введения анестезии. Во время медикаментозного сна его жизненные показатели начали снижаться. Врачи предприняли попытки реанимации, однако пациент умер прямо в стоматологическом кресле. После трагедии было возбуждено уголовное дело и назначена физико-химическая судебная экспертиза. Сам же пациент заявляв, что у него нет никакой аллергии на препарат. Мужчина лично подписал бумаги, разрешающие проведение процедуры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

Наталья Афонина
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