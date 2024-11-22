В Москве двухлетний малыш случайно выпил бутират из бутылки и умер

Накануне вечером 38-летняя мама пошла гулять с сыном, встретилась с друзьями. Пока компания тусовалась, кто-то из знакомых дал ребёнку глотнуть из бутылки. Когда женщина вернулась домой, услышала хрипы малыша: мальчик задыхался. Она в панике побежала к соседке, которая вызвала скорую. Медики делали всё, чтобы спасти кроху, но он скончался. По стечению обстоятельств, именно сегодня ему исполнилось 2 года. Предварительно, ребёнок отравился наркотиками.