В Оренбурге ребёнок сбежал на поиски мамы из детского сада, обнесённого забором с домофоном

В Оренбурге ребёнок возрастом двух-трёх лет смог самостоятельно покинуть территорию детского сада, обнесённого забором с домофоном. Маленького мальчика, который плакал и звал маму, обнаружила на улице прохожая, она же и отвела малыша обратно в учреждение. Об этом сообщает портал OrenDay.

«Я стала расспрашивать у ребёнка, где его родители, как его зовут. Малыш очень плохо разговаривает, поэтому толком ничего не удалось выяснить. Поскольку рядом находится детский сад № 20, мы пошли к нему», — рассказала оренбурженка.

По словам женщины, мальчика узнала одна из воспитательниц. Ребёнок тоже признал сотрудницу учреждения. Через несколько дней оренбурженка решила написать заявление в полицию с просьбой проверить детский сад, ведь с ребёнком во время «побега» могло произойти что угодно — травма или ДТП. В детском саду комментировать ситуацию отказались.

«Написала заявление, чтобы провели проверку. Ведь на доме есть камеры видеонаблюдения, в детском саду наверняка тоже. У дошкольного учреждения забор, домофон. Как ребёнок мог покинуть территорию?! С ребёнком могло произойти всё что угодно — ДТП, травмирование», — заявила женщина.