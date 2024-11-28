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28 ноября, 09:23

Дерзкий побег двухлетнего ребёнка из детсада в Подмосковье попал на видео

В Егорьевске ребёнок раздетый убежал из детского сада, возбуждено уголовное дело

В подмосковном Егорьевске двухлетний ребёнок убежал из детского сада. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ.

Ребёнок убежал из детского сада в Егорьевске. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Согласно предварительным данным, ранним утром в среду, 27 ноября, мальчик вышел из помещения детсада на улицу без верхней одежды. При этом температура была минус четыре градуса. Известно, что рядом не было воспитателя. Ребёнка нашли прохожие, которые сообщили об этом в правоохранительные органы.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Региональная прокуратура уточняет, что угрозы жизни и здоровью дошкольника нет. Надзорное ведомство проводит проверку.

На Ставрополье мама обвинила воспитательницу детсада в использовании шокера
На Ставрополье мама обвинила воспитательницу детсада в использовании шокера

Ранее ЧП произошло в детском саду в Приморье. Там на головы малышей обрушился потолок, возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Никита Никонов
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