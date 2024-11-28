Дерзкий побег двухлетнего ребёнка из детсада в Подмосковье попал на видео

Согласно предварительным данным, ранним утром в среду, 27 ноября, мальчик вышел из помещения детсада на улицу без верхней одежды. При этом температура была минус четыре градуса. Известно, что рядом не было воспитателя. Ребёнка нашли прохожие, которые сообщили об этом в правоохранительные органы.