Дерзкий побег двухлетнего ребёнка из детсада в Подмосковье попал на видео
В Егорьевске ребёнок раздетый убежал из детского сада, возбуждено уголовное дело
В подмосковном Егорьевске двухлетний ребёнок убежал из детского сада. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ.
Ребёнок убежал из детского сада в Егорьевске. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
Согласно предварительным данным, ранним утром в среду, 27 ноября, мальчик вышел из помещения детсада на улицу без верхней одежды. При этом температура была минус четыре градуса. Известно, что рядом не было воспитателя. Ребёнка нашли прохожие, которые сообщили об этом в правоохранительные органы.
Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Региональная прокуратура уточняет, что угрозы жизни и здоровью дошкольника нет. Надзорное ведомство проводит проверку.
Ранее ЧП произошло в детском саду в Приморье. Там на головы малышей обрушился потолок, возбуждено уголовное дело.
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