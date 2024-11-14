На Ставрополье мама обвинила воспитательницу детсада в использовании шокера

Жительница Ставрополья обвинила воспитательницу детсада в том, что она била шокером её сына. В учреждении же говорят, что странные следы на теле мальчика появились из-за того, что он «поранился дома»

Как рассказала SHOT Анжелика из городе Лермонтово, странные ожоги на спине сына она заметила летом этого года. Тогда этому она не придала значения. Параллельно с этим женщина стала замечать, что мальчик стал бояться ходить в детский сад, хотя раньше всегда охотно ходил в свою группу. Одна из причин — замена воспитателей. Теперь за группой следят два новых педагога вместо тех, которые были раньше и вынужденно переехали за границу.





Женщина решила обратиться в полицию и заказала экспертизу странных пятен. По словам Анжелики, она показала, что их причина — шокер. При этом, детский сад не проверяли, а в возбуждении уголовного дела женщине отказали. В самом учреждении на претензии матери ей ответили, что шокером никого не били, а странные следы и ожоги могли появиться на теле мальчика из-за того, что он «поранился дома», или же в другом месте. Но не в садике. При этом Анжелика утверждает, что похожие следы находили ещё несколько мамочек на теле у своих детей.