Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 12:00

На Ставрополье мама обвинила воспитательницу детсада в использовании шокера

SHOT: Воспитательница детсада на Ставрополье ударила мальчика шокером

Жительница Ставрополья обвинила воспитательницу детсада в том, что она била шокером её сына. В учреждении же говорят, что странные следы на теле мальчика появились из-за того, что он «поранился дома»

Как рассказала SHOT Анжелика из городе Лермонтово, странные ожоги на спине сына она заметила летом этого года. Тогда этому она не придала значения. Параллельно с этим женщина стала замечать, что мальчик стал бояться ходить в детский сад, хотя раньше всегда охотно ходил в свою группу. Одна из причин — замена воспитателей. Теперь за группой следят два новых педагога вместо тех, которые были раньше и вынужденно переехали за границу.

  • Рана у мальчика. Фото © Telegram / SHOT
    Рана у мальчика. Фото © Telegram / SHOT
  • Рана у мальчика. Фото © Telegram / SHOT
    Рана у мальчика. Фото © Telegram / SHOT

Рана у мальчика. Фото © Telegram / SHOT

1 / 2

Женщина решила обратиться в полицию и заказала экспертизу странных пятен. По словам Анжелики, она показала, что их причина — шокер. При этом, детский сад не проверяли, а в возбуждении уголовного дела женщине отказали. В самом учреждении на претензии матери ей ответили, что шокером никого не били, а странные следы и ожоги могли появиться на теле мальчика из-за того, что он «поранился дома», или же в другом месте. Но не в садике. При этом Анжелика утверждает, что похожие следы находили ещё несколько мамочек на теле у своих детей.

Заточённый под домашний арест москвич устроил бомбёжку детсада «ракетами»
Заточённый под домашний арест москвич устроил бомбёжку детсада «ракетами»

А жительница Петербурга заподозрила, что над её дочерью надругались в детском саду. В итоге обеспокоенная мать обратилась в частную клинику, сообщив, что с малышкой могло произойти страшное. А узнала она обо всём из осторожной беседы с ребёнком.

Обложка ©

freepik

Николь Вербер
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar