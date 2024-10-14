Россиянка утверждает, что её дочь-трёхлетку могли изнасиловать во время тихого часа в детсаду

Жительница Санкт-Петербурга заподозрила, что её трёхлетнюю дочь изнасиловали в детском саду. Об этом стало известно 14 октября из сообщения «Фонтанки». На выходных обеспокоенная мать обратилась в частную клинику, сообщив, что с малышкой могло произойти страшное.

Женщина утверждает, что из осторожной беседы с ребёнком ей удалось выяснить, что всё случилось якобы во время тихого часа в одном из детсадов Невского района. Неизвестное ей и её дочери лицо совершило в отношении девочки преступные действия.

В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела, к расследованию подключился Следственный комитет.