"Ты дура, рот закрой!": Мать записала на диктофон истязание рыдающей дочки в частном детсаду под Москвой

Жительница Московской области заявила о психологическом насилии в отношении своей дочки и избиении ребёнка воспитательницей частного детского сада. Об этом сообщает SHOT, прикладывая аудиозапись, сделанную мамой девочки.

Жительница Московской области рассказала о насилии и оскорблениях своей дочери в частном детском саду. Видео © SHOT

На записи слышен истерический плач ребёнка и попытки воспитательницы заставить девочку замолкнуть. В частности, она угрожает выбросить девочку в сугроб, называет её дурой и зажимает рот рукой.

Жительница города Видное по имени Альбина сообщила телеграм-каналу о том, что доверила свою полугодовалую дочь частному детскому саду "Барбоскин". Спустя некоторое время родители обратили внимание на то, что на теле девочки появились ссадины, ушибы и синяки: преимущественно на руках и бёдрах. Кроме того, ребёнок стал ввести себя очень нервно и начал впадать в истерику при виде простого горшка.

После такого её мама приобрела диктофон, который оставила в кармане куртки девочки. То, что он записал, ужаснуло Альбину — оказалось, что воспитательница постоянно позволяет себе рукоприкладство в отношении детей, а также кричит на них и оскорбляет. Женщина сообщила о случившемся в полицию и прокуратуру, но там, по её словам, отказывались заводить уголовное дело.

SHOT пообщался с заведующей детским садом, которая признала, что обвиняемый педагог действительно порой позволяет себе грубо взаимодействовать с детьми, но объяснила это тем, что у воспитательницы якобы не остаётся других способов повлиять на нежелающих слушаться воспитанников. Впрочем, по её словам, проблемная сотрудница уже была уволена. В то же время она заявила о том, что сама направила в полицию заявления за клевету в адрес детсада.