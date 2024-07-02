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2 июля, 10:18

Рой ос покусал воспитанников детсада в Москве. Осиное гнездо находилось под полом веранды

SHOT: На веранде детского сада в Москве рой ос покусал шестерых детей

В детсаду в Москве рой ос покусал шестерых детей, которые вышли на веранду. Как сообщает SHOT, всё произошло в учреждении при школе "Преображенская" на 2-й Пугачёвской улице.

Сотрудники детсада в Москве уничтожают осиное гнездо. Видео © Telegram / SHOT

Предварительно, осиное гнездо находилось под полом веранды. У воспитанников началась сильная аллергическая реакция, однако госпитализация никому не потребовалась, медики осмотрели их на месте.

Осиное гнездо уничтожили сразу после того, как насекомые покусали ребят. Причём о его существовании сотрудники знали давно. Под верандой осы собираются каждый год, а дети там не гуляли около месяца. Сейчас всех пострадавших забрали родители.

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В Севастополе воспитательница детсада пыталась "успокоить" ребёнка пощёчиной

Ранее Life.ru писал, что в Туве 30-летняя воспитательница детсада заболела туберкулёзом, однако скрыла это и в итоге заразила девятерых детей. Против женщины возбудили уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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