Рой ос покусал воспитанников детсада в Москве. Осиное гнездо находилось под полом веранды
SHOT: На веранде детского сада в Москве рой ос покусал шестерых детей
В детсаду в Москве рой ос покусал шестерых детей, которые вышли на веранду. Как сообщает SHOT, всё произошло в учреждении при школе "Преображенская" на 2-й Пугачёвской улице.
Сотрудники детсада в Москве уничтожают осиное гнездо. Видео © Telegram / SHOT
Предварительно, осиное гнездо находилось под полом веранды. У воспитанников началась сильная аллергическая реакция, однако госпитализация никому не потребовалась, медики осмотрели их на месте.
Осиное гнездо уничтожили сразу после того, как насекомые покусали ребят. Причём о его существовании сотрудники знали давно. Под верандой осы собираются каждый год, а дети там не гуляли около месяца. Сейчас всех пострадавших забрали родители.
Ранее Life.ru писал, что в Туве 30-летняя воспитательница детсада заболела туберкулёзом, однако скрыла это и в итоге заразила девятерых детей. Против женщины возбудили уголовное дело.
Telegram / SHOT