Рой ос покусал воспитанников детсада в Москве. Осиное гнездо находилось под полом веранды

В детсаду в Москве рой ос покусал шестерых детей, которые вышли на веранду. Как сообщает SHOT, всё произошло в учреждении при школе "Преображенская" на 2-й Пугачёвской улице.

Сотрудники детсада в Москве уничтожают осиное гнездо. Видео © Telegram / SHOT

Предварительно, осиное гнездо находилось под полом веранды. У воспитанников началась сильная аллергическая реакция, однако госпитализация никому не потребовалась, медики осмотрели их на месте.

Осиное гнездо уничтожили сразу после того, как насекомые покусали ребят. Причём о его существовании сотрудники знали давно. Под верандой осы собираются каждый год, а дети там не гуляли около месяца. Сейчас всех пострадавших забрали родители.