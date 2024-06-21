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21 июня, 09:50

В Туве воспитательница с туберкулёзом скрыла болезнь и заразила детсадовцев

В Туве воспитательница ясельной группы заразила туберкулёзом 9 детей

В Туве 30-летняя воспитательница детсада заболела туберкулёзом, но скрыла это и в итоге заразила девятерых детей. Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

"В период с августа 2022-го по февраль 2023 года обвиняемая, будучи воспитателем ясельной группы детского сада "Солнышко", находясь в селе Чаа-Холь, заразилась инфекционным заболеванием — туберкулёзом", — отметили в прокуратуре республики.

Женщина скрывала диагноз, чтобы её не уволили. В итоге всё вскрылось — и теперь ей грозит до двух лет колонии.

В Севастополе воспитательница детсада пыталась "успокоить" ребёнка пощёчиной
В Севастополе воспитательница детсада пыталась "успокоить" ребёнка пощёчиной

Ранее Life.ru писал, что в Москве воспитательницу детсада обвинили в систематическом избиении ребёнка. После нескольких дней в дошкольном учреждении мальчик попал в больницу с серьёзными травмами.

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Freepik.com

Никита Осипов
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