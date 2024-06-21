В Туве воспитательница с туберкулёзом скрыла болезнь и заразила детсадовцев

В Туве 30-летняя воспитательница детсада заболела туберкулёзом, но скрыла это и в итоге заразила девятерых детей. Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

"В период с августа 2022-го по февраль 2023 года обвиняемая, будучи воспитателем ясельной группы детского сада "Солнышко", находясь в селе Чаа-Холь, заразилась инфекционным заболеванием — туберкулёзом", — отметили в прокуратуре республики.

Женщина скрывала диагноз, чтобы её не уволили. В итоге всё вскрылось — и теперь ей грозит до двух лет колонии.