В Туве воспитательница с туберкулёзом скрыла болезнь и заразила детсадовцев
В Туве воспитательница ясельной группы заразила туберкулёзом 9 детей
В Туве 30-летняя воспитательница детсада заболела туберкулёзом, но скрыла это и в итоге заразила девятерых детей. Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".
"В период с августа 2022-го по февраль 2023 года обвиняемая, будучи воспитателем ясельной группы детского сада "Солнышко", находясь в селе Чаа-Холь, заразилась инфекционным заболеванием — туберкулёзом", — отметили в прокуратуре республики.
Женщина скрывала диагноз, чтобы её не уволили. В итоге всё вскрылось — и теперь ей грозит до двух лет колонии.
Ранее Life.ru писал, что в Москве воспитательницу детсада обвинили в систематическом избиении ребёнка. После нескольких дней в дошкольном учреждении мальчик попал в больницу с серьёзными травмами.