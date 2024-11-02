Заточённый под домашний арест москвич устроил бомбёжку детсада «ракетами»

В Москве мужчина вышел из себя из-за криков малышей, которые гуляли на площадке в детском саду под окнами его дома. Он взял самодельные «ракеты» и забросал ими дошкольное учреждение, чудом никто не пострадал. Об этом пишет Mash.

Мужчина, закидавший садик «ракетами». Видео © Telegram / Mash

23-летний мужчина находился под домашним арестом в своей квартире на Ленинском проспекте. Напротив его дома расположен детсад, откуда постоянно доносился детский шум во время прогулок. Тогда нарушитель взял бутылку, воду, жидкий азот и начал бросаться «ракетами». В итоге охрана среагировала и нажала кнопку «тревога». Бутылки с зажигательной смесью прилетали на территорию сада и загорались при падении.

Правоохранители нашли злоумышленника. При задержании он объяснил, что помимо «борьбы с детьми» хотел просто скоротать время в заключении. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.