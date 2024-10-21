СК обследовал детский сад в Петербурге после заражения детей сальмонеллёзом
Сотрудник СК осматривает склад хранения продуктов в детском саду № 23 в петербургском Павловске. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
Сотрудники Следственного комитета наведались в детский сад № 23 в петербургском Павловске после массового заражения воспитанников сальмонеллёзом. Правоохранители провели осмотр помещений в целях установления причин и условий произошедшего.
В пресс-службе ГСУ СК по городу на Неве уточнили, что по факту инцидента инициирована доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
«Действиям работников, ответственным за организацию питания в детском саду, будет дана надлежащая правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — гласит сообщение.
Роспотребнадзор забил тревогу из-за массового заболевания детсадовцев 21 октября. На сегодняшний день зафиксирован 21 случай кишечной инфекции. Пятеро малышей продолжают оставаться на лечении в стационаре.