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21 октября, 15:16

Роспотребнадзор выявил 17 случаев сальмонеллёза в детском саду Петербурга

Среди воспитанников и сотрудников детского садика №23 в петербургском Павловске зафиксировали 17 случаев заражения сальмонеллёзом. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Северной столице.

«Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией очага сальмонеллёзной инфекции среди воспитанников и сотрудников в ГБДОУ детский сад № 23. На 21.10.2024 зарегистрировано 17 случаев кишечной инфекции. <...> У заболевших выявлена сальмонелла», — говорится в публикации.

Пятеро заболевших детей до сих остаются на лечении в стационаре. В Роспотребнадзоре заявили, что в случае, если пострадавшие взрослые и родители заразившихся детей обратятся в суд, то им окажут поддержку.

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В прошлом месяце Life.ru рассказывал о том, что свыше 20 детских садов на Урале работали по поддельными документам о соответствии санитарным нормам. Выяснилось, что дошкольные учреждения получали лицензии на работу по фиктивным санэпидзаключениям, подвергая опасности жизнь и здоровье воспитанников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /

Юрий Лысенко
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