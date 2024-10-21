Роспотребнадзор выявил 17 случаев сальмонеллёза в детском саду Петербурга

Среди воспитанников и сотрудников детского садика №23 в петербургском Павловске зафиксировали 17 случаев заражения сальмонеллёзом. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Северной столице.

«Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией очага сальмонеллёзной инфекции среди воспитанников и сотрудников в ГБДОУ детский сад № 23. На 21.10.2024 зарегистрировано 17 случаев кишечной инфекции. <...> У заболевших выявлена сальмонелла», — говорится в публикации.

Пятеро заболевших детей до сих остаются на лечении в стационаре. В Роспотребнадзоре заявили, что в случае, если пострадавшие взрослые и родители заразившихся детей обратятся в суд, то им окажут поддержку.