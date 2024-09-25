Life.ru узнал о масштабных нарушениях санитарных норм в детских садах на Урале
Более 20 детсадов Свердловской области работают по поддельным санэпидзаключениям
Более 20 детских садов Свердловской области работают по поддельным документам, которые подтверждают соответствие санитарным нормам. Жизнь и здоровье дошкольников находятся под угрозой, предупреждает SHOT ПРОВЕРКА.
Глава компании от имени которой выдали фиктивные санитарно-эпидемиологические заключения о возможных последствиях нарушений для здоровья детей. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
В беседе с телеграм-каналом директор санитарно-гигиенической организации Екатеринбурга Александр Купцов рассказал, что обнаружил поддельные экспертные заключения в реестре, они были выданы от лица его компании. На основе этих документов детские сады получают санэпидзаключения, в которых содержатся результаты исследования помещений на соответствие СанПиН. А затем по этим липовым бумагам дошкольные учреждения получают лицензии, разрешающие работу.
Обеспокоенные жизнью и здоровьем детей екатеринбургские эксперты обратились в полицию, однако в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества им отказали. Затем прокуратура вернула дело на доследование. Сейчас эксперты направили обращение в Роспотребнадзор и к местным властям. Они требуют создать открытый реестр экспертных заключений — на данный момент проверить их подлинность почти невозможно.
Ранее Life.ru рассказывал о кошмарном случае в Красноярском крае. 20 сентября многодетная семья провела обычный ужин, а на следующий день всем стало плохо и они были госпитализированы. 21 сентября в больнице умерли дети 6 и 13 лет, 22 сентября скончалась 11-летняя девочка, а 23 — 12-летний подросток. У матери шёл девятый срок беременности, её и ребёнка смогли спасти. Отец тоже оказался в больнице. Изначально подозревали некачественные пельмени и курицу, но вскоре выяснилось, что дело было не в пище, и фокус сместился на тяжёлое отравление дихлофосом. С этой версией тоже не всё гладко — как рассказал Life.ru технолог, этим средством почти невозможно отравиться. Производитель заявляет то же самое.
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