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25 сентября, 15:39

Life.ru узнал о масштабных нарушениях санитарных норм в детских садах на Урале

Более 20 детсадов Свердловской области работают по поддельным санэпидзаключениям

Более 20 детских садов Свердловской области работают по поддельным документам, которые подтверждают соответствие санитарным нормам. Жизнь и здоровье дошкольников находятся под угрозой, предупреждает SHOT ПРОВЕРКА.

Глава компании от имени которой выдали фиктивные санитарно-эпидемиологические заключения о возможных последствиях нарушений для здоровья детей. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

В беседе с телеграм-каналом директор санитарно-гигиенической организации Екатеринбурга Александр Купцов рассказал, что обнаружил поддельные экспертные заключения в реестре, они были выданы от лица его компании. На основе этих документов детские сады получают санэпидзаключения, в которых содержатся результаты исследования помещений на соответствие СанПиН. А затем по этим липовым бумагам дошкольные учреждения получают лицензии, разрешающие работу.

Обеспокоенные жизнью и здоровьем детей екатеринбургские эксперты обратились в полицию, однако в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества им отказали. Затем прокуратура вернула дело на доследование. Сейчас эксперты направили обращение в Роспотребнадзор и к местным властям. Они требуют создать открытый реестр экспертных заключений — на данный момент проверить их подлинность почти невозможно.

Мёртвого котёнка нашли возле дома семьи, где от отравления умерло четверо детей
Мёртвого котёнка нашли возле дома семьи, где от отравления умерло четверо детей

Ранее Life.ru рассказывал о кошмарном случае в Красноярском крае. 20 сентября многодетная семья провела обычный ужин, а на следующий день всем стало плохо и они были госпитализированы. 21 сентября в больнице умерли дети 6 и 13 лет, 22 сентября скончалась 11-летняя девочка, а 23 — 12-летний подросток. У матери шёл девятый срок беременности, её и ребёнка смогли спасти. Отец тоже оказался в больнице. Изначально подозревали некачественные пельмени и курицу, но вскоре выяснилось, что дело было не в пище, и фокус сместился на тяжёлое отравление дихлофосом. С этой версией тоже не всё гладко — как рассказал Life.ru технолог, этим средством почти невозможно отравиться. Производитель заявляет то же самое.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PavelChigir

Юрий Лысенко
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