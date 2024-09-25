Life.ru узнал о масштабных нарушениях санитарных норм в детских садах на Урале

Более 20 детских садов Свердловской области работают по поддельным документам, которые подтверждают соответствие санитарным нормам. Жизнь и здоровье дошкольников находятся под угрозой, предупреждает SHOT ПРОВЕРКА.

Глава компании от имени которой выдали фиктивные санитарно-эпидемиологические заключения о возможных последствиях нарушений для здоровья детей. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

В беседе с телеграм-каналом директор санитарно-гигиенической организации Екатеринбурга Александр Купцов рассказал, что обнаружил поддельные экспертные заключения в реестре, они были выданы от лица его компании. На основе этих документов детские сады получают санэпидзаключения, в которых содержатся результаты исследования помещений на соответствие СанПиН. А затем по этим липовым бумагам дошкольные учреждения получают лицензии, разрешающие работу.