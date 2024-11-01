24-летняя воспитательница годами истязала малышей в детдоме и хранила жуткие улики
В Бийске задержали 24-летнюю воспитательницу детдома за истязание детей
В городе Бийск Алтайского края воспитательница детдома была задержана сотрудниками полиции. В органах опеки и попечительства рассказали, что она в течение более полутора лет издевалась над детьми, снимая порой процесс на видео. Об этом сообщает региональное СУ СК в своём телеграм-канале.
Воспитательницу из детдома задержали. Видео © Telegram / СУ СК по Алтайскому краю
Итак, по данным следователей, в период с декабря 2022 по июнь 2024 года 24-летняя женщина работала в детском доме. Возраст её подопечных составлял от 3-х месяцев до 1,5 лет.
«Не желая проявлять терпение и должную заботу о всестороннем развитии и воспитании малолетних, она систематически применяла к двум детям, которые начинали плакать, незаконные методы воспитания. Обвиняемая причиняла им физические и психические страдания, в том числе путём нанесения побоев. Указанное женщина периодически снимала на видео», — сказано в публикации.
Такие методы воспитания привели в ужас сотрудников органов опеки и попечительства, которые, узнав о её проделках, обратились в полицию. Теперь ей вменяют две статьи: об истязании несовершеннолетних и о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Дело было направлено в суд для рассмотрения, а уликами стали видео обвиняемой.
Ранее в Подмосковье в частном детском садике «Космо» воспитательница попала в объектив камеры, когда волочила детей за собой по земле, забирая их с прогулки. 18-летняя Дилдора проработала в саду всего 2 дня. После случившегося она даже попыталась оправдаться.
Telegram / СУ СК по Алтайскому краю