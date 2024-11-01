24-летняя воспитательница годами истязала малышей в детдоме и хранила жуткие улики

В городе Бийск Алтайского края воспитательница детдома была задержана сотрудниками полиции. В органах опеки и попечительства рассказали, что она в течение более полутора лет издевалась над детьми, снимая порой процесс на видео. Об этом сообщает региональное СУ СК в своём телеграм-канале.

Воспитательницу из детдома задержали. Видео © Telegram / СУ СК по Алтайскому краю

Итак, по данным следователей, в период с декабря 2022 по июнь 2024 года 24-летняя женщина работала в детском доме. Возраст её подопечных составлял от 3-х месяцев до 1,5 лет.

«Не желая проявлять терпение и должную заботу о всестороннем развитии и воспитании малолетних, она систематически применяла к двум детям, которые начинали плакать, незаконные методы воспитания. Обвиняемая причиняла им физические и психические страдания, в том числе путём нанесения побоев. Указанное женщина периодически снимала на видео», — сказано в публикации.