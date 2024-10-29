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29 октября, 13:43

В Подмосковье разбираются с воспитательницей, тащившей детей по асфальту

Воспитательница проволокла детей по асфальту и швырнула их на ступеньки садика в Подмосковье. Такую «доставку» малышей, по словам местных, они видят постоянно. Тепер на воспиталку обрушился жёсткий хейт мамочек ангелочков.

Воспитательница волокла детей по асфальту. Видео © SHOT

Как рассказали SHOT жительницы деревни Голубое, крайне непедагогичные методы применяет сотрудница частного садика «Космо». Руководство уже заявило, что воспитательницу уволят в ближайшее время. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Абонементы в садике «Космо» начинаются от 19 тысяч рублей на неполный день и от 22 тысяч рублей на полный.

Трёхлетний малыш сломал руку после падения с качелей в детсаду, но воспитатели ничего не заметили
Трёхлетний малыш сломал руку после падения с качелей в детсаду, но воспитатели ничего не заметили

Ранее Life.ru сообщал, что СУ СК по Свердловской области организует проверку после появившегося в Сети видео, на котором учительница математики отчитывает школьника перед всем классом. В ходе своей воспитательной речи она оскорбляла и применяла физическую силу против подростка.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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