Трёхлетний малыш сломал руку после падения качелей в детсаду, но воспитатели ничего не заметили

Трёхлетний мальчик сломал руку в двух местах, упав с качелей в детском садике в Башкирии. Мама пострадавшего утверждает, что ребёнка даже не осмотрела медсестра, потому что в саду её просто нет, а заведующая предложила лишь психологическую помощь.

Трёхлетний мальчик сломал руку в детсаду «Семицветик» в Башкирии. Фото © SHOT

Как рассказала SHOT Гульнара из села Булгаково Уфимского района, когда на днях она пришла забирать своего сына Даниэля из детского сада «Семицветик», малыш сильно плакал и ничего не мог объяснить. Воспитательница сказала, что Даниэль катался на качелях-балансирах с девочкой, та резко встала и мальчишка сильно упал.

По словам Гульнары, в садике нет медпункта, поэтому никто не проверил, есть ли у ребёнка травмы. Сам он объяснить своё состояние не мог. Дома мальчику стало хуже: рука припухла, он перестал ей шевелить. Мама вызвала скорую, Даниэля доставили в больницу, где диагностировали двойной перелом кости и наложили гипс на четыре недели.

Мальчик ходил в этот сад всего два месяца. Заведующая, по словам Гульнары, не извинилась и только предложила «психологическую помощь». Мать пострадавшего готовит заявление в полицию.