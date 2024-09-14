Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 08:00

Трёхлетний малыш сломал руку после падения качелей в детсаду, но воспитатели ничего не заметили

Трёхлетний малыш сломал руку в двух местах, упав с качелей в детсаду в Башкирии

Трёхлетний мальчик сломал руку в двух местах, упав с качелей в детском садике в Башкирии. Мама пострадавшего утверждает, что ребёнка даже не осмотрела медсестра, потому что в саду её просто нет, а заведующая предложила лишь психологическую помощь.

Трёхлетний мальчик сломал руку в детсаду «Семицветик» в Башкирии. Фото © SHOT

Трёхлетний мальчик сломал руку в детсаду «Семицветик» в Башкирии. Фото © SHOT

Как рассказала SHOT Гульнара из села Булгаково Уфимского района, когда на днях она пришла забирать своего сына Даниэля из детского сада «Семицветик», малыш сильно плакал и ничего не мог объяснить. Воспитательница сказала, что Даниэль катался на качелях-балансирах с девочкой, та резко встала и мальчишка сильно упал.

По словам Гульнары, в садике нет медпункта, поэтому никто не проверил, есть ли у ребёнка травмы. Сам он объяснить своё состояние не мог. Дома мальчику стало хуже: рука припухла, он перестал ей шевелить. Мама вызвала скорую, Даниэля доставили в больницу, где диагностировали двойной перелом кости и наложили гипс на четыре недели.

Мальчик ходил в этот сад всего два месяца. Заведующая, по словам Гульнары, не извинилась и только предложила «психологическую помощь». Мать пострадавшего готовит заявление в полицию.

В Приморье пьяный мужчина открыл стрельбу по детсаду
В Приморье пьяный мужчина открыл стрельбу по детсаду

Ранее Life.ru сообщал, что в посёлке Афипский Краснодарского края произошла массовая драка, после которой были задержаны 43 человека. Как сообщают представители ГУ МВД по региону, конфликт вспыхнул 7 сентября возле Дома культуры на улице Победы и был связан с бытовыми разногласиями, предварительно из-за девушки.

Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
  • Новости
  • Дети
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров