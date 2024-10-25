«Писелявка мелкая!» Математичка довела до истерики ученика перед всем классом

СУ СК по Свердловской области организует проверку после появившегося в Сети видео, на котором учительница математики отчитывает школьника перед всем классом. В ходе своей воспитательной речи она оскорбляла и применяла физическую силу против подростка. Об этом пишет пресс-служба Следственного комитета в своём телеграм-канале.

Учительница ругает ученика. Видео © VK / Reviewnews

«Ты чё улыбаешься, придурок? Там кому смешно? Кто тебе сказал, что ты можешь себя так вести? Как ты разговариваешь со мной? Что ты доводишь учителей? Кто ты вообще такой, что ты из себя представляешь, чтобы со мной так разговаривать? Думаешь, я тебя терпеть буду?» — негодовала раздражённый педагог и обзывает мальчика «писелявкой мелкой».

Снято видео в школе №26 в Волчанске. Представители СК сообщили, что математичка также применяла физическую силу против мальчика. Сообщается также, что подобных срывов у учительницы было несколько, однако обращения родителей руководством школы игнорировались.

«В следственном управлении СК России по Свердловской области по данному факту организована процессуальная проверка», — постановили в ведомстве.