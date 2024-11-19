Потолок рухнул на головы малышей в детском саду Кунгура
В детсаду Приморского края обвалилась штукатурка, заведено дело о халатности
Последствия обрушения. Обложка © VK / ЧП Кунгур
В одном из детских садов Кунгура (Пермский край) в помещении, где занимаются дети, обрушилась часть штукатурки. Об этом стало известно из сообщения в паблике «ЧП Кунгур» в социальной сети «ВКонтакте».
Согласно информации от автора сообщения, обрушение части потолка произошло 18 ноября во время замены ламп в комнате. Он утверждает, что в это время в группе находились дети. По словам местного жителя, они не получили серьёзных травм и отделались лишь лёгкими царапинами, хотя в Следственном управлении Следственного комитета России по Пермскому краю сообщили, что один ребенок всё же пострадал и ему была оказана разовая амбулаторная помощь.
«По указанию руководителя регионального следственного управления Дениса Валерьевича Головкина следователями Кунгурского межрайонного следственного отдела по информации в СМИ об обрушении отделочного материала с потолка в детском саду организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 (халатность)», — говорится в сообщении СК.
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