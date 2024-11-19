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19 ноября, 14:24

Потолок рухнул на головы малышей в детском саду Кунгура

В детсаду Приморского края обвалилась штукатурка, заведено дело о халатности

Последствия обрушения. Обложка © VK / ЧП Кунгур

Последствия обрушения. Обложка © VK / ЧП Кунгур

В одном из детских садов Кунгура (Пермский край) в помещении, где занимаются дети, обрушилась часть штукатурки. Об этом стало известно из сообщения в паблике «ЧП Кунгур» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно информации от автора сообщения, обрушение части потолка произошло 18 ноября во время замены ламп в комнате. Он утверждает, что в это время в группе находились дети. По словам местного жителя, они не получили серьёзных травм и отделались лишь лёгкими царапинами, хотя в Следственном управлении Следственного комитета России по Пермскому краю сообщили, что один ребенок всё же пострадал и ему была оказана разовая амбулаторная помощь.

«По указанию руководителя регионального следственного управления Дениса Валерьевича Головкина следователями Кунгурского межрайонного следственного отдела по информации в СМИ об обрушении отделочного материала с потолка в детском саду организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 (халатность)», — говорится в сообщении СК.

Потолок обрушился на гостей хаммама в спа-отеле в Петербурге, пострадавших уже четверо
Потолок обрушился на гостей хаммама в спа-отеле в Петербурге, пострадавших уже четверо

Ранее Life.ru сообщал, что плитка упала на голову отдыхающим на семейном курорте Termoland в Москве. Инцидент произошёл в спа-центре на Аллее Витте. В результате происшествия пострадали два человека.

Александра Мышляева
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