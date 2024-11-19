Потолок рухнул на головы малышей в детском саду Кунгура

В одном из детских садов Кунгура (Пермский край) в помещении, где занимаются дети, обрушилась часть штукатурки. Об этом стало известно из сообщения в паблике «ЧП Кунгур» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно информации от автора сообщения, обрушение части потолка произошло 18 ноября во время замены ламп в комнате. Он утверждает, что в это время в группе находились дети. По словам местного жителя, они не получили серьёзных травм и отделались лишь лёгкими царапинами, хотя в Следственном управлении Следственного комитета России по Пермскому краю сообщили, что один ребенок всё же пострадал и ему была оказана разовая амбулаторная помощь.