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20 октября, 17:01

Плитка упала на голову отдыхающим семейного курорта в Москве, двое пострадали

Плитка упала на голову отдыхающим на семейном курорте Termoland в Москве. По данным SHOT, инцидент произошёл в спа-центре на Аллее Витте.

Пострадавшие — мужчина и женщина — находятся в сознании. К месту едут экстренные службы.

Потолок рухнул прямо на людей в водном комплексе во Владивостоке
Потолок рухнул прямо на людей в водном комплексе во Владивостоке

Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге как минимум четыре человека получили травмы после падения на них потолка в хаммаме отеля «Гранд Спа», двое из них были госпитализированы. Гостиница находится на улице Гофмейстерской в Петергофе. После ЧП в больницу доставили 58-летнюю жительницу Приозерского района и 51-летнего петербуржца.

Обложка ©

freepik/aopsan

Александра Мышляева
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