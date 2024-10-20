Плитка упала на голову отдыхающим семейного курорта в Москве, двое пострадали

Плитка упала на голову отдыхающим на семейном курорте Termoland в Москве. По данным SHOT, инцидент произошёл в спа-центре на Аллее Витте.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге как минимум четыре человека получили травмы после падения на них потолка в хаммаме отеля «Гранд Спа», двое из них были госпитализированы. Гостиница находится на улице Гофмейстерской в Петергофе. После ЧП в больницу доставили 58-летнюю жительницу Приозерского района и 51-летнего петербуржца.