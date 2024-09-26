Потолок обрушился на гостей хаммама в спа-отеле в Петербурге, пострадавших уже четверо В Петербурге четыре человека пострадали при обрушении потолка в спа-отеле 26 сентября, 10:12 Спа-процедуры в отеле. Обложка © freepik

В Санкт-Петербурге как минимум четыре человека получили травмы после падения на них потолка в хаммаме отеля «Гранд Спа», двое из них были госпитализированы. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Отель находится на улице Гофмейстерской в Петергофе. Посетители отдыхали в хаммаме во время спа-процедур. После ЧП в больницу доставили 58-летнюю жительницу Приозерского района и 51-летнего петербуржца. У женщины выявили рану на теменной области, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, у мужчины — раны на спине. Ещё двое пострадавших отказались от госпитализации. Руководство отеля пока никак не прокомментировало случившееся.

Ранее сообщалось об отравлении постояльцев парк-отеля «Солнечный» в Московской области. Гости жаловались на тошноту и диарею, а одну из пострадавших пришлось госпитализировать и держать под капельницей на протяжении пяти дней. СК возбудил уголовное дело.

Авторы Татьяна Миссуми