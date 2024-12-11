Воспитательница детсада забыла трёхлетнего ребёнка на улице в Приморье

В Находке Приморского края произошёл инцидент в детском саду, когда воспитательница забыла трёхлетнюю девочку на улице после прогулки. Ребёнок остался на площадке один на 25 минут, пока другие дети готовились к дневному сну, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Воспитатель забыла ребёнка на улице в Приморье. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

Ситуация вызвала обеспокоенность у родителей и общественности, несмотря на то, что девочка не пострадала и чувствует себя нормально. Прокуратура региона оперативно отреагировала на происшествие и начала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Этот случай стал ещё одним в череде инцидентов, связанных с ненадлежащим поведением воспитателей. Ранее, в Таганроге Ростовской области, другой воспитатель был уличён в оскорблении ребёнка, назвав девочку «тварюкой» и «кобылой» за отказ надеть шорты. Инцидент стал известен после того, как обеспокоенная мать установила в шкафчик дочери микрофон.

Подобные ситуации поднимают вопросы о профессиональной подготовке и ответственности работников детских учреждений. Родители ожидают от воспитателей не только заботы о безопасности детей, но и уважительного отношения к ним. Эти инциденты подчёркивают необходимость более строгого контроля и дополнительных мер для обеспечения безопасности и психологического комфорта детей в образовательных учреждениях.

Пока прокуратура продолжает расследование случая в Находке, важно, чтобы подобные инциденты стали поводом для пересмотра стандартов и практик работы в детских садах. Родители и общество вправе требовать от образовательных учреждений высокой степени ответственности и профессионализма.