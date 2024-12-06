Воспитательница самого дорогого детсада Уфы избила двух малышей из-за «личных проблем»

В Уфе воспитательница элитного частного садика ударила по голове и лицу минимум двух детей во время прогулки. Родителям она заявила, что у неё было плохое настроение из-за неких личных проблем. SHOT пообщался с мамами пострадавших малышей.

В Уфе воспитательница избила детей во время прогулки. Видео © Telegram / SHOT

Речь идёт о садике Baby Club, который считается самым дорогим в городе — месяц стоит 38 тысяч рублей. По словам родителей, воспитательница избила детей во время утренней прогулки 4 декабря, ребята расплакались так, что было слышно даже жителям ближайших домов. На все претензии директор учреждения никак не отреагировала и даже не стала извиняться. По данным SHOT, воспитательница не была оформлена официально. Сейчас мамы добиваются её увольнения и требуют привлечь к ответственности. Региональный СК начал проверку.

«Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Уфы организована доследственная проверка по сообщению о применении насилия в отношении воспитанников частного детского сада со стороны воспитателя», — уточнили в ведомстве.