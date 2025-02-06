Стало известно о состоянии крохи, которую спас водитель в Подмосковье на дороге

Мать 11-месячной девочки, которую обнаружил водитель на обочине дороги в Раменском округе Московской области, рассказала о состоянии ребёнка. По словам Юлии, врачи осмотрели малышку, и сейчас она проходит лечение под присмотром родителей дома. Об этом сообщает 360.ru.

«Она себя чувствует прекрасно уже. Педиатра вызвали, всеми врачами она осмотрена», — поделилась женщина.

Мать также рассказала, что девочку без присмотра оставила бабушка. Сейчас пожилую женщину отправили на лечение в психиатрическую клинику, а с последствиями ночного инцидента семье помогают справиться органы опеки.

Подруга Юлии добавила, что спасённый ребёнок воспитывается в многодетной благополучной семье. С детьми часто помогала бабушка, которая жила вместе с родными. Однако в прошлом году у пенсионерки начались проблемы со здоровьем — помощь ей оказывали в психиатрическом отделении.

После лечения бабушка принимала лекарства, но всё равно не смогла уследить за малышкой. Со слов подруги семьи, мама спасённой очень переживает и находится в шоке.